Les États-Unis limitent les exportations vers les écoles de pilotage et d'autres organismes de formation de pilotes militaires chinois

La Test Flying Academy of South Africa, une école de pilotage surveillée par les autorités britanniques pour avoir recruté d'anciens pilotes militaires britanniques afin de former des pilotes militaires chinois, a également été ajoutée à la liste des entités.

Les entreprises figurant sur la liste ne peuvent recevoir d'exportations américaines pour d'autres activités jugées contraires aux intérêts des États-Unis, notamment l'acquisition d'articles américains pour la modernisation militaire de la Chine.

Les nouvelles listes comprennent de nombreuses entreprises du secteur de l'aviation et des écoles de pilotage, notamment Frontier Services Group Ltd sur des sites en Chine, au Kenya, au Laos et aux Émirats arabes unis ; des unités TFASA en Chine, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni ; et des entités AVIC en Chine et en Afrique du Sud.

Les entreprises liées à l'aviation ont été inscrites sur la liste pour avoir assuré la formation de pilotes militaires chinois en utilisant des sources occidentales et de l'OTAN, selon un règlement publié dans le Federal Register.

En outre, des entreprises ont été inscrites sur la liste pour avoir permis à la Chine de commettre des violations des droits de l'homme, notamment dans le cadre de la répression des musulmans ouïgours et des membres d'autres groupes minoritaires au Xinjiang, dans l'ouest de la Chine.