Frontier Springs Limited est une société basée en Inde, qui produit des ressorts et des ressorts de compression enroulés à chaud, ainsi que des articles de forgeage. La société opère à travers deux segments : Les ressorts hélicoïdaux et les articles forgés, et les plaques de toiture. La société fabrique des ressorts, des ressorts de compression enroulés à chaud et des pièces forgées pour les wagons, les locomotives et les voitures. Elle fournit régulièrement les chemins de fer, les fabricants de bogies, les usines de locomotives Chittaranjan, les usines de locomotives diesel, les usines de wagons intégraux et les usines de wagons de chemin de fer. La société fournit également des ressorts aux industries de construction lourde. Les trois usines de la société sont KM-25/4, Rania Kanpur Dehat, 91/2, Kunja, Paonta Sahib, Sirmaor Himanchal Pradesh, et l'unité de forgeage de KM-25/4, Rania Kanpur Dehat.

Secteur Machines et équipements industriels