Frontline Ltd. est spécialisé dans le transport maritime de pétrole. En outre, le groupe développe une activité d'acquisition et de vente de navires. A fin 2022, le groupe dispose d'une flotte de 70 pétroliers (dont 4 sous gestion commerciale), répartis entre 21 VLCC (unités à capacité de 200 à 320 Kt), 20 LR2/ Aframax (unités à capacité de 111 à 115 Kt) et 29 Suezmax (unités à capacité de 120 à 170 Kt). Frontline Ltd. exerce ses activités au travers de filiales et de sociétés de partenariat implantées aux Bermudes, en Inde, au Liberia, aux Iles Marshall, en Norvège, au Royaume Uni et à Singapour.