Frontline plc est spécialisé dans le transport maritime de pétrole. En outre, le groupe développe une activité d'acquisition et de vente de navires. A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 76 pétroliers répartis entre 33 VLCC (unités à capacité de 200 à 320 Kt), 25 Suezmax (unités à capacité de 120 à 170 Kt) et 18 LR2/ Aframax (unités à capacité de 111 à 115 Kt). Frontline plc exerce ses activités au travers de filiales et de sociétés de partenariat implantées aux Bermudes, à Chypre, au Liberia, aux Iles Marshall, en Norvège, au Royaume Uni, à Singapour et en Chine.