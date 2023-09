(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

FRP Advisory Group PLC - Conseiller en financement d'entreprise, restructuration et dette basé à Londres - Achète le groupe Wilson Field pour 4,8 millions de livres sterling. Ce montant comprend des liquidités de 3,1 millions de livres sterling et l'émission de nouvelles actions ordinaires d'une valeur de 1,7 million de livres sterling, ainsi qu'un paiement ultérieur pour les actifs nets acquis à la fin de l'opération. Wilson Field est basé à Sheffield et comprend les entreprises Wilson Field Ltd et Wilson Field Financial Services Ltd, qui fournissent des services de conseil en restructuration et de conseil en matière d'endettement. Deux des directeurs de la société, Nick Wilson et Kelly Burton, rejoindront FRP en tant qu'associés. Au cours de l'exercice clos le 31 août 2022, Wilson Field a généré un chiffre d'affaires de 5,3 millions de livres sterling et un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 700 000 livres sterling. "La stratégie de FRP est de générer une croissance rentable et durable en combinant la croissance organique avec des acquisitions qui répondent aux critères sélectifs du groupe. Cette approche permet au groupe d'accroître sa part de marché, d'élargir l'offre de services aux clients et d'étendre sa présence géographique", explique FRP. Cette acquisition est la septième depuis l'introduction en bourse du groupe en mars 2020.

----------

Aterian PLC - Société minière basée à Londres, Angleterre, anciennement connue sous le nom d'Eastinco Mining & Exploration PLC - Apporte son soutien au Maroc à la suite du tremblement de terre. Elle affirme que ses activités n'ont pas été directement touchées. "Nous sommes profondément attristés par la dévastation causée par le récent tremblement de terre au Maroc. Nos pensées et nos prières accompagnent les communautés touchées. Aterian s'engage à fournir une assistance immédiate et un soutien à plus long terme pour aider le Maroc à se relever et à se reconstruire", a déclaré le directeur général Simon Rollason.

----------

Northern Bear PLC - Entreprise de services de construction basée à Newcastle, en Angleterre - Confirme qu'elle a continué à réaliser des opérations conformes aux attentes de la direction depuis la publication de ses résultats préliminaires le 17 juillet. Le chiffre d'affaires du nouvel exercice financier, du 1er avril au 31 juillet, est supérieur aux bons résultats de l'année précédente pour la même période, et les niveaux d'activité des chantiers restent élevés malgré les défis économiques actuels et leur impact sur l'industrie de la construction. Jeff Baryshnik, président non exécutif, a déclaré : "Je suis ravi que, bien qu'il soit relativement tôt dans l'exercice financier du groupe, notre carnet de commandes reste solide et devrait soutenir les résultats de l'exercice complet conformément aux attentes de la direction et du marché." La société prévoit de publier ses résultats intermédiaires en novembre.

----------

Beeks Financial Cloud Group PLC - fournisseur de cloud computing et de connectivité basé à Glasgow - confirme la mise en service réussie de Colo 2.0 de la Bourse de Johannesburg, mettant à la disposition des clients de la JSE un cloud computing privé à la demande et des analyses à faible latence. La JSE est la plus grande bourse d'Afrique. Le contrat a été signé en juin. "Colo 2.0 est une infrastructure gérée avancée en tant que service, basée sur l'offre Beeks Exchange Cloud, en partenariat avec IPC. Colo 2.0 fournit aux clients du JSE des solutions d'hébergement et de connectivité innovantes et de pointe, leur permettant d'accéder à l'informatique en nuage privée à la demande et à l'analyse à faible latence ", explique Beeks.

----------

Billington Holdings PLC - Société basée à Barnsley, en Angleterre, spécialisée dans l'acier de construction et l'ingénierie - La filiale Billington Structures Ltd a été certifiée "neutre en carbone" pour ses activités par Carbon Neutral Britain, à la suite d'un audit des émissions de Billington Structures et de son programme de compensation des émissions de dioxyde de carbone. Billington indique qu'elle entreprend des initiatives de réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de l'entreprise afin que toutes les activités de la société soient certifiées "neutres en carbone" "en temps voulu".

----------

Ondine Biomedical Inc - société de sciences de la vie basée à Vancouver et spécialisée dans les thérapies de photodésinfection - Lance une évaluation de huit mois de sa technologie de photodésinfection nasale Steriwave au Mazankowski Alberta Heart Institute de l'Université de l'Alberta à Edmonton, au Canada. L'évaluation portera sur environ 1000 patients ayant subi une chirurgie cardiaque et traités avec Steriwave afin de réduire davantage le risque d'infection post-chirurgicale. Les infections du site opératoire sont des complications chez les patients en chirurgie cardiaque et sont fortement associées à un pronostic plus défavorable, à une hospitalisation plus longue, à des coûts médicaux plus élevés et à un taux de mortalité élevé. "La décolonisation nasale préopératoire universelle a permis de réduire de manière significative les ISO causées par l'agent pathogène S. aureus à la suite d'interventions cardiaques", déclare M. Ondine.

----------

Pires Investments PLC - Société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les technologies de nouvelle génération - Demande l'approbation des actionnaires pour changer le nom de la société en Mindflair PLC. Elle annonce qu'elle tiendra son assemblée générale annuelle le 9 octobre.

----------

R8 Capital Investments PLC - Fintech basée à Londres avec une application bancaire bitcoin - Change de nom à partir de Mode Global Holdings PLC. Le ticker "MODE" reste inchangé.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.