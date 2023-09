(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Vela Technologies PLC - Investisseur en technologie à un stade précoce - déclare un actif total de 5,9 millions de livres sterling au 30 juin, en baisse de 6,2 % par rapport aux 6,3 millions de livres sterling au 31 mars. Le solde de trésorerie au 30 juin était de 34 000 GBP, contre 721 000 GBP au 31 mars, tandis que la juste valeur des investissements de Vela était de 5,8 millions de GBP, contre 5,5 millions de GBP. Au cours du trimestre, Vela a conclu une option de vente pour la vente potentielle de son intérêt économique dans l'AZD1656 pour un montant total de 4,0 millions de livres sterling. L'option a été accordée par Conduit Pharmaceuticals Ltd et Murphy Canyon Acquisition Corp. Si l'option est exercée par Vela, la contrepartie à payer à Vela sera réglée par l'émission de nouvelles actions dans la société combinée. James Normand, directeur exécutif, déclare : "Les évaluations de marché des sociétés cotées en bourse de Vela restent, comme beaucoup d'autres dans le secteur des petites et microcapitalisations, bien en deçà des évaluations que l'on pourrait s'attendre à voir appliquées en temps "normal" sur les marchés boursiers. Les administrateurs de Vela estiment toutefois qu'un certain nombre de ces sociétés ont un potentiel énorme et ont donc décidé de conserver les actions de ces sociétés jusqu'à ce que le cycle du marché aboutisse à des évaluations plus appropriées à leurs activités et perspectives respectives. Le conseil d'administration est particulièrement satisfait que le risque pris il y a près de trois ans en investissant dans le développement du médicament AZD1656 ait atteint le point où une récompense appropriée peut être récoltée".

----------

UniVision Engineering Ltd - société basée à Hong Kong qui fournit, conçoit, installe et entretient des systèmes de télévision en circuit fermé et de surveillance, et vend également des produits liés à la sécurité - déclare qu'elle a besoin de plus de temps pour achever son audit et qu'elle devra retarder l'annonce de ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars et la publication de son rapport annuel et de ses comptes pour la même période. Elle ajoute qu'elle a besoin de plus de temps pour évaluer la situation actuelle concernant les litiges juridiques annoncés précédemment, notamment les demandes de mise en liquidation de la société annoncées le 28 juillet, le 29 août et le 14 septembre. La société s'oppose à ces demandes et continue de négocier avec toutes les parties. La première de ces requêtes devait être entendue par la Haute Cour de Hong Kong mercredi, mais elle a été ajournée jusqu'au 11 octobre. Les actions de la société seront suspendues à partir du 2 octobre.

----------

British Smaller Cos VCT PLC - Fonds de capital-risque basé à Leeds, Angleterre - Suite au lancement des nouvelles offres d'actions le 20 septembre, annonce avec British Smaller Companies VCT2 PLC que les formulaires de demande sont maintenant disponibles et en cours de traitement. Les offres d'actions nouvelles pour l'exercice fiscal 2023/24 visent à lever, au total, jusqu'à 65 millions de livres sterling, avec une facilité de surallocation pouvant aller jusqu'à 25 millions de livres sterling supplémentaires, au total, par le biais d'offres de nouvelles actions ordinaires à souscrire par voie de prospectus. La date limite de réception des demandes et des fonds compensés est fixée au 28 mars 2024, ou plus tôt si les offres sont entièrement souscrites.

----------

Inland Homes PLC - promoteur, constructeur de logements et société de logement en partenariat axé sur le sud de l'Angleterre - décide de poursuivre le processus de nomination de David Hudson et Phil Armstrong de FRP Advisory Trading Ltd en tant qu'administrateurs de la société. Elle ajoute que certaines de ses filiales qui ont accordé des charges flottantes ont également déposé des avis d'intention de nommer des administrateurs. Cette décision fait suite à un examen effectué par FRP Advisory, qui a fourni des "indications suffisantes" selon lesquelles des travaux supplémentaires sont encore nécessaires avant que la préparation des états financiers puisse être achevée et faire l'objet d'un audit. L'Inland indique que l'ampleur des travaux et des coûts supplémentaires nécessaires pour achever la préparation des états financiers et l'audit de l'exercice 2022 ne peut être déterminée à ce stade, et que le délai dans lequel ces travaux pourraient être réalisés n'est pas connu. En conséquence, Inland prévoit que l'admission de ses actions à l'AIM sera annulée le 4 octobre.

----------

Guanajuato Silver Co Ltd - Explorateur et producteur mexicain de métaux précieux - déclare que les ressources mesurées et indiquées à San Ignacio ont plus que doublé, totalisant 790 000 tonnes. Le président James Anderson déclare : "L'augmentation significative des ressources minérales de San Ignacio dans toutes les catégories peut être attribuée au travail exceptionnel de nos équipes d'exploration mexicaines ; leurs efforts au cours de l'année écoulée ont élargi notre compréhension des systèmes minéralisés en place à San Ignacio tout en produisant des résultats à haute teneur constante, dont certains sont soulignés ci-dessous, qui ont conduit à une augmentation de 130% dans la catégorie mesurée et indiquée et de 283% dans la catégorie présumée."

----------

EDX Medical Group PLC - Développeur londonien de produits de diagnostic pour aider à prédire le risque de maladie - achète Hutano Diagnostics Ltd, qui doit être payé par l'émission de 9,1 millions de nouvelles actions à 11 pence chacune. Jusqu'à 1,8 million d'actions supplémentaires seront émises en faveur des vendeurs lorsque certaines étapes commerciales auront été franchies. EDX Medical Group déclare que l'acquisition lui permettra d'accélérer et d'étendre ses capacités de tests sur le lieu de soins grâce à une gamme de tests innovants capables de mesurer avec précision une combinaison de marqueurs de maladies multiples sur un seul appareil en l'espace de quelques minutes. Les nouveaux tests miniaturisés devraient permettre d'identifier jusqu'à 10 marqueurs de maladies simultanément.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.