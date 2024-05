FRP Advisory Group Plc est une société nationale spécialisée dans le conseil aux entreprises, basée au Royaume-Uni. La société offre une gamme de services de conseil aux entreprises, aux prêteurs, aux investisseurs et aux autres parties prenantes, ainsi qu'aux particuliers. Ses services de conseil en restructuration comprennent le conseil financier aux entreprises, les rendez-vous formels en matière d'insolvabilité, le conseil informel en matière de restructuration, l'insolvabilité personnelle et le conseil général à toutes les parties prenantes. Ses services de financement d'entreprise comprennent les fusions et acquisitions, le conseil stratégique et les évaluations, la diligence financière, la mobilisation de capitaux, les fusions et acquisitions dans des situations particulières et les sorties partielles. Ses services de conseil en matière de dette comprennent la levée et le refinancement de la dette, la restructuration de la dette, les prêts basés sur les actifs et le conseil en matière de dette d'entreprise et de dette à effet de levier. Ses services médico-légaux comprennent les enquêtes médico-légales, les conseils en matière de conformité et de risque, les services de règlement des litiges et la technologie médico-légale. Ses services de conseil financier comprennent les services de transaction, tels que la diligence financière, les services aux prêteurs et la modélisation financière.