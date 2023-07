FRX Innovations Inc. est une entreprise manufacturière basée au Canada. Elle fabrique des produits ignifuges respectueux de l'environnement destinés aux marchés de l'électronique, de l'automobile, des véhicules électriques et des appareils médicaux. La société produit des retardateurs de flamme plastiques sans halogène, non toxiques et non lixiviables, vendus sous le nom commercial de Nofia. Les produits Nofia sont fabriqués dans son usine du port d'Anvers, en Belgique. Les phosphonates de Nofia sont produits en utilisant des principes de chimie verte durable tels qu'un processus de production sans solvant, sans sous-produits de déchets et avec une efficacité atomique proche de 100 %. L'entreprise produit trois gammes dans son usine d'Anvers : les homopolymères, les copolymères et les oligomères. En outre, elle produit une émulsion Nofia à base d'eau appelée W2000 par l'intermédiaire d'un partenaire de développement commun en Chine. La société exerce ses activités en Asie, en Europe et en Amérique. Ses filiales comprennent FRX Polymers (Europe), NV, et FRX (Shanghai) Consulting Co, Ltd.

Secteur Chimie de spécialité