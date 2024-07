FS Bancorp, Inc. est la société holding de 1st Security Bank of Washington (la Banque). La Banque fournit des services de prêts et de dépôts à des clients qui sont principalement des petites et moyennes entreprises et des particuliers dans l'État de Washington et dans l'Oregon. La banque a deux segments : les services bancaires aux entreprises et aux consommateurs et les prêts immobiliers. Le segment des services bancaires aux entreprises et aux consommateurs fournit des produits et services financiers diversifiés à ses clients commerciaux et consommateurs par l'intermédiaire des succursales de la Banque, des plateformes de services bancaires en ligne, des applications de services bancaires mobiles et des services bancaires par téléphone. Ces produits et services comprennent des produits de dépôt, des portefeuilles de prêts résidentiels, à la consommation, aux entreprises et à l'immobilier commercial, ainsi que des services de gestion de trésorerie. Le segment des prêts résidentiels octroie des prêts hypothécaires résidentiels d'une à quatre familles, principalement destinés à être vendus sur les marchés secondaires, ainsi que des prêts détenus à des fins d'investissement. La majorité de ces prêts hypothécaires sont vendus ou titrisés par la FNMA, la FHLMC, la GNMA ou la FHLB de Des Moines.

Secteur Banques