FS Credit Opportunities Corp. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe. Le Fonds est une stratégie de crédit qui investit sur les marchés publics et privés. Il cherche à générer un rendement total en investissant dans des secteurs non traditionnels des marchés du crédit public et privé où une prime de rendement peut exister en raison de la complexité, de l'illiquidité ou d'événements liés à l'entreprise. Le principal objectif d'investissement du Fonds est de générer un rendement total attrayant composé d'un niveau élevé de revenu courant et d'appréciation du capital, avec un objectif secondaire de préservation du capital. Le portefeuille d'investissements du Fonds comprend des secteurs tels que les équipements et services de santé, les services aux consommateurs, les services commerciaux et professionnels, les biens d'équipement, les services financiers diversifiés, l'énergie, la distribution et la vente au détail de biens de consommation discrétionnaire, les automobiles et leurs composants, les transports et autres. Son conseiller en investissement est FS Global Advisor, LLC, une société affiliée à FS Investments.