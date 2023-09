FS Credit Opportunities Corp. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe. Le principal objectif d'investissement du Fonds est de générer un rendement total attrayant composé d'un niveau élevé de revenus courants et d'une appréciation du capital, avec un objectif secondaire de préservation du capital. Le Fonds investit dans des obligations de prêts garantis. Le portefeuille d'investissements du Fonds comprend des secteurs tels que les équipements et services de santé, les services aux consommateurs, les services commerciaux et professionnels, les biens d'équipement, les services financiers diversifiés, l'énergie, la vente au détail, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les sciences de la vie, les automobiles et leurs composants, les transports, les biens de consommation durables et l'habillement, les logiciels et les services, les matériaux, l'assurance, les services de télécommunication, les banques, l'alimentation, les boissons et le tabac, le matériel et l'équipement technologique, et la vente au détail de produits alimentaires et de première nécessité. Le conseiller en investissement du fonds est FS Global Advisor, LLC.