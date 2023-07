FSD Pharma Inc. est une société canadienne qui se consacre à la recherche et au développement (R&D) de son composé principal, la FSD 201, une palmitoyl éthylamine (PEA) ultramicronisée. La FSD 201 stabilise les mastocytes du corps humain et régule à la baisse les cytokines pro-inflammatoires pour provoquer une réponse anti-inflammatoire. La société opère par le biais de ses filiales, FSD Biosciences Inc, Prismic Pharmaceuticals Inc et FV Pharma Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale