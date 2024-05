FSN E-Commerce Ventures Limited est une société de plateforme technologique pour les consommateurs. Elle fabrique, vend et distribue des produits de beauté, de bien-être, de remise en forme, de soins personnels, de soins de santé, de soins de la peau et de soins capillaires sur des plateformes en ligne ou des sites web, tels que le commerce électronique, le commerce mobile, l'internet et l'intranet, ainsi que par l'intermédiaire de points de vente au détail, du commerce général et du commerce moderne. Sa plateforme offre une large gamme de produits destinés aux femmes, aux hommes et aux enfants, avec des caractéristiques démographiques et des niveaux de prix variés. Ses activités verticales comprennent Nykaa Beauty, Nykaa Fashion et Nykaa Others. Nykaa Beauty se consacre à la beauté et aux soins personnels. Nykaa Fashion se consacre à l'habillement et aux accessoires. Nykaa Others comprend NykaaMan, SuperStore by Nykaa, International, LBB et Nudge. L'entreprise propose des marques de produits de beauté et de soins personnels, principalement dans les catégories suivantes : maquillage, soins de la peau, soins capillaires, bain et corps, parfums, appareils de toilettage, soins personnels, santé et bien-être.

