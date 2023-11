FSN E-Commerce Ventures Limited est un fournisseur de plateformes technologiques de consommation basé en Inde. L'entreprise est engagée dans la fabrication, la vente et la distribution de produits de beauté, de bien-être, de fitness, de soins personnels, de soins de santé, de soins de la peau, de soins capillaires, de vêtements de mode, d'accessoires de mode et d'équipements. Elle distribue ses produits par le biais de portails ou de sites Web en ligne tels que le commerce électronique, le commerce mobile, l'Internet, l'intranet, ainsi que par le biais de magasins physiques, d'étals et de commerces généraux. Son réseau de magasins de détail hors ligne comprend 73 magasins de détail physiques, dont 72 magasins de produits de beauté et de soins personnels, et un magasin de produits de mode dans 38 villes indiennes. Elle exploite trois types de magasins de détail, Nykaa Luxe, Nykaa OnTrend et Nykaa Kiosk. Ses marques propres comprennent Nykaa Cosmetics, Nykaa Naturals, Kay Beauty, Twenty Dresses, Nykd et Pipa Bella. Ses filiales sont FSN Brands Marketing Private Limited, Nykaa E-Retail Private Limited et Nykaa Fashion Private Limited.