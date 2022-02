Les actions indiennes augmentent après cinq jours de pertes

Données financières INR USD EUR CA 2022 38 297 M 513 M 452 M Résultat net 2022 731 M 9,79 M 8,64 M Tréso. nette 2022 4 967 M 66,5 M 58,6 M PER 2022 822x Rendement 2022 0,00% Capitalisation 631 Mrd 8 446 M 7 448 M VE / CA 2022 16,3x VE / CA 2023 11,3x Nbr Employés 2 045 Flottant 26,9% Graphique FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Cloture 1 331,05 INR Objectif de cours Moyen 2 162,22 INR Ecart / Objectif Moyen 62,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Falguni Sanjay Nayar Executive Chairman, Chief Executive Officer & MD Arvind Agarwal Chief Financial Officer Rajendra Punde Secretary, Head-Legal & Compliance Officer Alpana Parida Shah Independent Non-Executive Director Anita Krishnan Ramachandran Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED -36.83% 8 446 AMAZON.COM, INC. -9.91% 1 553 008 JD.COM, INC. 1.30% 110 948 ETSY, INC. -44.58% 16 139 WAYFAIR INC. -32.57% 13 391 MONOTARO CO., LTD. 5.64% 9 477