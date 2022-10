STOCKS INDE - Les actions indiennes augmentent de 2 % grâce aux métaux et aux banques.

Les actions indiennes ont augmenté de 2% mardi, menées par des gains dans les banques et les entreprises métallurgiques, alors qu'une tentative de rebond des actions mondiales et des mises à jour trimestrielles optimistes des entreprises ont renforcé le sentiment avant la saison des résultats des entreprises.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, les investisseurs nationaux craignant qu'une flambée des prix mondiaux du brut ne réchauffe l'inflation dans le troisième plus grand pays importateur de pétrole au monde.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 2% à 17.227,55 à 0355 GMT et le S&P BSE Sensex a gagné 1,9% à 57.875,70.

Les actions asiatiques ont rebondi mardi après que la Grande-Bretagne a supprimé des éléments d'un plan controversé de réduction des impôts, améliorant provisoirement le sentiment du marché mondial et faisant remonter les obligations et la livre.

L'indice Nifty des métaux a augmenté de 2,6 %, tandis que l'indice bancaire a bondi de 2,7 %.

Les actions de la Indusind Bank ont augmenté de 5,7 % après avoir déclaré que les avances nettes du deuxième trimestre ont augmenté de 18 % en glissement annuel.

Les actions de Mahindra and Mahindra Financial Services ont bondi de 10 % après que la société a fait état d'un fort décaissement pour le mois de septembre et d'une meilleure efficacité de recouvrement. (Reportage de Nallur Sethuraman à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu et Savio D'Souza)