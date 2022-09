STOCKS INDE - Les actions indiennes sont en baisse avant les résultats de la politique de la RBI.

Les actions indiennes ont légèrement baissé vendredi, entraînées par des pertes dans les secteurs des technologies de l'information et de l'automobile, avant la décision attendue de la banque centrale du pays de relever les taux pour lutter contre l'inflation.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,3% à 16 776, à 0347 GMT, et le S&P BSE Sensex a baissé de 0,4% à 56 183,93.

L'indice Nifty IT était en baisse de 1%, tandis que l'indice automobile a baissé de 0,8%.

La Reserve Bank of India (RBI) devrait relever ses taux d'intérêt vendredi, une faible majorité d'économistes s'attendant à une hausse de 50 points de base et d'autres à une hausse plus faible de 35 points de base, selon un sondage Reuters.

Le comité de politique monétaire (MPC) de la banque centrale a déjà augmenté le taux directeur de 140 points de base depuis mai, pour le porter à 5,4 %, afin de refroidir l'inflation domestique de détail qui est restée au-dessus de la limite de tolérance supérieure de 6 % de la RBI depuis janvier.

Les indices de référence de l'Inde ont chuté d'environ 3 % à la dernière clôture, depuis la décision de la RBI, début août, de relever le taux de rachat de 50 points de base.

"La chute des prix des matières premières propose un certain soulagement, mais nous pensons que le resserrement des conditions financières mondiales et l'inflation élevée conduiront le Comité de politique monétaire à s'en tenir à son cycle de resserrement initial", ont écrit les économistes de Barclays dans une note préalable à la politique monétaire.

Les investisseurs attendent également que la RBI leur dise comment elle compte s'attaquer à la dépréciation de la roupie après avoir dépensé une quantité massive de réserves de devises pour arrêter la chute de la monnaie face à la force du dollar américain. (Reportage de Rama Venkat et Nallur Sethuraman à Bengaluru ; édition de Dhanya Ann Thoppil)