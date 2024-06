FTAI Aviation Ltd. possède et entretient des moteurs d'avions commerciaux, en particulier des moteurs CFM56. Les secteurs d'activité de la société comprennent la location d'avions et les produits aérospatiaux. Le secteur Aviation Leasing possède et gère des actifs aéronautiques, notamment des avions et des moteurs d'avion, qu'il loue et vend à des clients. Le secteur des produits aérospatiaux développe et fabrique, par l'intermédiaire d'une coentreprise, et répare et vend, dans le cadre d'accords, des moteurs d'avion et des composants de rechange pour moteurs d'avion. Le portefeuille de produits de la société, qui comprend The Module Factory et une coentreprise pour la fabrication de PMA pour moteurs, lui permet de réaliser des économies et d'offrir une certaine souplesse à sa clientèle de compagnies aériennes, de bailleurs et d'entreprises de maintenance, de réparation et d'exploitation. En outre, elle possède et loue des avions à réaction, ce qui facilite souvent l'acquisition de moteurs à des prix intéressants. Elle investit dans des actifs aéronautiques et des produits aérospatiaux. Elle possède et gère également environ 330 actifs aéronautiques.

