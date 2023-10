FTC Solar, Inc. est un fournisseur de systèmes de suiveurs solaires, de technologies, de logiciels et de services d'ingénierie. Les systèmes de suiveurs de la société sont commercialisés sous la marque Voyager. Voyager est une solution de suiveur à axe unique, à deux panneaux, qui offre performance et facilité d'installation. La société propose une solution logicielle, SunPath, qui utilise des algorithmes prenant en compte la topographie, les conditions météorologiques et d'autres conditions locales du site pour optimiser le suivi et aider à produire un rendement énergétique supplémentaire par rapport au modèle de base des trackers Voyager. La société propose également les logiciels Atlas et SunDAT. La solution logicielle Atlas fournit aux développeurs de projets et aux propriétaires d'actifs solaires une solution pour gérer tous les projets d'énergie solaire sur une plateforme centralisée. La solution logicielle SunDAT permet la conception et l'optimisation automatisées des systèmes de panneaux solaires sur des sites résidentiels, commerciaux et à grande échelle.

Secteur Equipements et composants électriques