FTC Solar, Inc. est un fournisseur de systèmes de suiveurs solaires, de technologies, de logiciels et de services d'ingénierie. Elle propose des suiveurs et des solutions logicielles destinés aux marchés de l'énergie solaire à grande échelle à des clients aux États-Unis, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud et en Australie. Elle vend des systèmes de suiveurs solaires et des composants personnalisés pour ces systèmes, des pièces détachées pour certaines transactions spécifiques et des licences logicielles à durée déterminée. Son système de suiveur est commercialisé sous la marque Voyager (Voyager), qui est construit sur la base d'une conception de suiveur à axe unique auto-alimenté, à deux panneaux en portrait (2P), utilisant une architecture de rangée indépendante de 60 mètres. En outre, sa solution de suiveur solaire Pioneer 1P exploite les avantages technologiques de Voyager. Elle propose également des services d'expédition et de manutention, des services de conseil en ingénierie et d'essais sur pieux, des licences d'entreprise sur abonnement et des services de maintenance et d'assistance.

Secteur Equipements et composants électriques