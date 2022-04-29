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    1448   KYG371091086

FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(1448)
  Rapport
Temps Différé Hong Kong Stock Exchange  -  29/04 04:35:21
5.270 HKD   -1.13%
22/04Fu Shou Yuan International Group Limited propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 décembre 2021
CI
21/03Fu Shou Yuan International affiche une croissance des bénéfices en 2021 grâce à une augmentation des revenus
MT
18/03Propositions de Fu Shou Yuan International Group Limited pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, payables le 30 juin 2022
CI
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Fu Shou Yuan International : 2021 Sustainability Report

29/04/2022 | 04:12
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Disclaimer

Fu Shou Yuan International Group Ltd. published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 02:11:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 2 695 M 407 M 387 M
Résultat net 2022 818 M 123 M 117 M
Tréso. nette 2022 235 M 35,5 M 33,7 M
PER 2022 12,7x
Rendement 2022 2,26%
Capitalisation 10 382 M 1 567 M 1 489 M
VE / CA 2022 3,76x
VE / CA 2023 2,65x
Nbr Employés 2 464
Flottant 47,8%
Graphique FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Durée : Période :
Fu Shou Yuan International Group Limited : Graphique analyse technique Fu Shou Yuan International Group Limited | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LIMITED
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 4
Dernier Cours de Clôture 4,50 CNY
Objectif de cours Moyen 7,03 CNY
Ecart / Objectif Moyen 56,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Ji Sheng Wang Chief Executive Officer & Executive Director
He Guo Li General Manager
Jianting Ma Chief Financial Officer
Xiao Jiang Bai Chairman
Yong Xu Deputy General Manager-Engineering & Management
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LIMITED-14.36%1 543
INVOCARE LIMITED2.04%1 221
PARK LAWN CORPORATION-18.87%890
CARRIAGE SERVICES, INC.-24.77%747
PROPEL FUNERAL PARTNERS LIMITED2.93%383
DIGNITY PLC-16.44%309