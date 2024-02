fuboTV Inc. est une société de diffusion en continu de programmes télévisés en direct, axée sur le sport. La société offre un accès à des dizaines de milliers d'événements sportifs en direct chaque année, ainsi qu'à des informations et à du contenu de divertissement. Elle permet aux clients d'accéder au contenu par l'intermédiaire d'appareils de diffusion en continu et sur des téléviseurs intelligents, des téléphones mobiles, des tablettes et des ordinateurs. Elle opère par l'intermédiaire de son segment de diffusion en continu. Son offre de base, Fubo Pro, comprend plus de 100 chaînes, dont des réseaux classés par Nielsen, des dizaines de chaînes sportives, des chaînes d'information à deux chiffres et des chaînes de divertissement. Ses abonnés ont la possibilité d'ajouter des chaînes premium et des bouquets de chaînes supplémentaires, ainsi que de mettre à niveau des accessoires tels que le stockage d'un enregistreur vidéo numérique (DVR) avec Cloud DVR Plus et des flux simultanés supplémentaires avec Family Share. Elle propose le multi-view sur Apple TV, qui permet aux abonnés de regarder jusqu'à quatre flux en direct simultanément, et FanView sur plusieurs appareils, qui permet aux abonnés de s'engager avec des éléments interactifs.

Secteur Internet