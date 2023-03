Berenberg relève l'objectif de Fuchs Petrolub à 42 euros - 'Acheter

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a relevé l'objectif de cours de Fuchs Petrolub de 38 à 42 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". La baisse des coûts des matières premières devrait avoir un impact positif au second semestre, a déclaré l'analyste Sebastian Bray mardi après-midi dans une évaluation du bilan annuel du fabricant de lubrifiants. Il estime qu'il y a une marge de manœuvre en ce qui concerne les attentes du marché et la valorisation.

Publication de l'étude originale : 14.03.2023 / 16:58 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

