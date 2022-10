Fuchs Petrolub SE a publié ses résultats pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022. Pour les neuf mois, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 2 542 millions d'euros, contre 2 129 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 198 millions d'euros, contre 197 millions d'euros un an plus tôt.