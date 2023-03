Fuchs Petrolub reste prudent sur ses objectifs de bénéfices en raison de l'augmentation des coûts

MANNHEIM (dpa-AFX) - Le fabricant de lubrifiants Fuchs Petrolub s'attend à de nouvelles hausses de coûts cette année et reste donc prudent sur ses objectifs de bénéfices. Le président du directoire Stefan Fuchs veut certes limiter clairement les embauches et ainsi maîtriser les charges, mais les coûts de personnel et de fret en particulier devraient continuer à peser sur les comptes, a-t-on appris mercredi auprès de l'entreprise de Mannheim. L'an dernier déjà, la pression sur les coûts avait entraîné une croissance des résultats nettement inférieure à celle du volume d'affaires. Les investisseurs ont été quelque peu déçus et l'action a perdu du terrain.

Le titre a perdu 1,65 pour cent à 38,18 euros après l'ouverture du marché ce matin. Le cours avait récemment regagné beaucoup de terrain perdu, avec une hausse de près de 60 pour cent depuis le creux du milieu de l'année dernière, et de près d'un cinquième cette année seulement. Les chiffres de l'année précédente ont été conformes aux attentes, a estimé Markus Mayer, analyste chez Baader Bank. Compte tenu de la politique de prévision prudente, les perspectives sont également de bon augure, car elles se situent dans le cadre d'attentes positives.

Le chiffre d'affaires devrait croître cette année à 3,6 milliards d'euros, selon l'entreprise cotée au MDax. Il s'agit d'une hausse moyenne à un chiffre, supérieure aux prévisions moyennes des analystes. L'augmentation des volumes et les hausses de prix devraient y contribuer.

Le président du directoire Fuchs estime le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts à environ 390 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de près de 7 %. Les analystes s'attendaient à un résultat un peu plus élevé. Certes, la gestion des coûts avec la "limitation claire des nouvelles embauches" aiderait, mais d'un autre côté, les frais de personnel et de fret devraient continuer à augmenter, a-t-on indiqué du côté de Mannheim.

Chez le fabricant de lubrifiants, l'évolution du prix du pétrole joue un rôle important pour la rentabilité. "Des difficultés d'approvisionnement avec une pénurie de matières premières sans précédent, une énorme augmentation du coût des matières premières d'environ 70% en seulement deux ans et des taux d'inflation élevés qui se sont répercutés sur nos coûts nous ont préoccupés tout au long de l'année", a déclaré le président du directoire Fuchs.

Les analystes estiment que la tendance récente à la baisse du prix du pétrole devrait tout de même soulager l'entreprise sur ce point. La marge brute, c'est-à-dire ce qui reste du prix de vente après déduction des coûts de production, devrait donc évoluer positivement, a écrit Andrew Stott, expert d'UBS, avant la présentation des chiffres.

L'augmentation des coûts a également entraîné l'an dernier une forte immobilisation de fonds pour les matières premières achetées, le flux de trésorerie disponible avant achats s'est élevé à 61 millions d'euros, soit près d'un tiers de moins que l'année précédente. En 2023, Fuchs vise une augmentation significative à environ 250 millions d'euros.

L'année dernière, le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 19% à 3,41 milliards d'euros. En revanche, le résultat d'exploitation n'a augmenté que de 1% pour atteindre 365 millions d'euros. Au final, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 259 millions d'euros, soit deux pour cent de plus qu'un an auparavant. Avec ces valeurs, Fuchs Petrolub a plus ou moins répondu aux attentes des analystes. Le dividende pour les actionnaires préférentiels devrait augmenter de 4 centimes pour atteindre 1,07 euro par titre./men/mne/stk