FUCHS SE, anciennement Fuchs Petrolub SE, est une société basée en Allemagne qui se consacre au développement, à la production et à la fourniture de lubrifiants et de produits connexes pour l'industrie. Sa gamme de produits comprend des lubrifiants pour une série d'applications, notamment des huiles pour moteurs et engrenages pour véhicules et motocyclettes, des agents de démoulage pour la coulée du béton et du ciment, des fluides pour le travail des métaux, qui sont utilisés pour le refroidissement, la lubrification et le rinçage des machines ; les lubrifiants pour le formage des métaux, y compris les huiles de prélubrification et les huiles d'emboutissage compatibles avec les procédés, qui sont adaptés à une série de procédés de formage des métaux ; les produits anticorrosion, conçus pour protéger les surfaces métalliques nues des machines et des composants ; les huiles de trempe, utilisées dans le traitement thermique des métaux ; diverses graisses pour les automobiles et l'industrie lourde ; les lubrifiants industriels, et les lubrifiants rapidement biodégradables. La société exerce ses activités dans trois secteurs géographiques : L'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Afrique et l'Amérique du Nord et du Sud.

Secteur Produits chimiques de base