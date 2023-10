Fuchun Technology Co, Ltd, anciennement Fuchun Communications Co, Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la publication et l'exploitation de jeux. La société exploite principalement la propriété intellectuelle (IP) des jeux pour mobiles et autres. La société est également active dans le secteur des communications, notamment dans le conseil en planification, les études de faisabilité et la conception d'enquêtes au stade initial de la construction de réseaux de communication. En outre, la société est également engagée dans la vente d'équipements intégrés. La société exerce ses activités sur le marché national et les marchés étrangers.

Secteur Internet