FuelCell Energy, Inc. est un fabricant de technologies propres de plateformes énergétiques à piles à combustible qui décarbonisent l'électricité et produisent de l'hydrogène. Sa technologie commerciale produit de l'électricité, de la chaleur, de l'hydrogène et de l'eau tout en séparant le carbone pour l'utiliser et/ou le séquestrer. Son portefeuille de produits est basé sur deux plateformes électrochimiques, le carbonate et l'oxyde solide. Les deux plateformes peuvent prendre en charge la production d'électricité et les applications de production combinée de chaleur et d'électricité à l'aide de divers combustibles, notamment le gaz naturel, le biogaz renouvelable et l'hydrogène. Ses plateformes de carbonate utilisent un mélange de reformage et d'électrolyse, tandis que les plateformes d'oxyde solide peuvent être utilisées pour l'électrolyse d'hydrogène pur. Sa plateforme d'oxyde solide fonctionne avec de l'hydrogène pur. Ses plateformes commerciales comprennent SureSource 1500, SureSource 3000, SureSource 4000, SureSource 250 et SureSource Hydrogen. Ses applications comprennent la production combinée de chaleur et d'électricité, les micro-réseaux, la production distribuée d'hydrogène, d'électricité et d'eau, et la production d'électricité multicombustible.