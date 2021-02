Fugro N.V. : A l'assaut d'une résistance majeure 15/02/2021 | 12:35 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 15/02/2021 | 12:35 achat En cours

Cours d'entrée : 9.485€ | Objectif : 12.9€ | Stop : 7.7€ | Potentiel : 36% Le titre Fugro N.V. arrive à proximité d'une zone de résistance intéressante. La configuration technique suggère la rupture de ce niveau avec à la clé un nouveau potentiel de hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 12.9 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante. Points forts Le titre est valorisé sur 2020 à 0.87 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 7.38 EUR. Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 10.3 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et équipements liés au pétrole - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FUGRO N.V. 26.45% 1 182 SCHLUMBERGER LIMITED 22.63% 37 273 HALLIBURTON COMPANY 6.72% 17 924 BAKER HUGHES COMPANY 8.87% 16 431 TECHNIPFMC PLC 9.68% 4 634 DIALOG GROUP -8.70% 4 338 ANTERO MIDSTREAM CORPORATIO.. 17.51% 4 318 SBM OFFSHORE N.V -3.28% 3 391 SAIPEM S.P.A. 12.88% 2 997 JOHN WOOD GROUP 1.32% 2 797 CORE LABORATORIES N.V. 31.01% 1 548

Données financières EUR USD CA 2020 1 417 M 1 719 M - Résultat net 2020 -105 M -127 M - Dette nette 2020 301 M 365 M - PER 2020 -9,15x Rendement 2020 - Capitalisation 974 M 1 182 M - VE / CA 2020 0,90x VE / CA 2021 0,83x Nbr Employés 9 300 Flottant 93,1% Prochain événement sur FUGRO N.V. 19/02/21 Année 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 9,55 € Dernier Cours de Cloture 9,61 € Ecart / Objectif Haut 19,7% Ecart / Objectif Moyen -0,62% Ecart / Objectif Bas -25,1% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Mark R. F. Heine Chief Executive Officer Paul A. H. Verhagen Chief Financial Officer Harrie L. J. Noy Chairman-Supervisory Board Jan Carel Maarten Schönfeld Vice Chairman-Supervisory Board Antonio Jose Campo Mejia Member-Supervisory Board