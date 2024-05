Fuji Media Holdings Inc est une société basée au Japon qui exerce ses activités dans les domaines de la radiodiffusion, des médias et du contenu, ainsi que du développement urbain et du tourisme. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur des médias et du contenu se consacre à la production de programmes de diffusion, de films, d'animes, de jeux et d'événements, à la vente de logiciels vidéo et musicaux, à la publication de musique, de magazines et de journaux, ainsi qu'à la télédiffusion, à la radiodiffusion, à la vente par correspondance et à la publicité. Le secteur du développement urbain et du tourisme s'occupe de la location et de la vente de résidences, de bureaux et d'installations logistiques, de l'exploitation d'hôtels et d'installations de loisirs maritimes, ainsi que de l'organisation d'événements, de la décoration intérieure et de la gestion d'immeubles. La société exerce également des activités de location de biens mobiliers et de vente de produits, de développement de logiciels, ainsi que de restauration et de boutiques.

