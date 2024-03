FUJI SOFT INCORPORATED est une société de technologie de l'information (TI) basée au Japon. La société opère dans deux secteurs d'activité. Le secteur de l'intégration de systèmes est engagé dans le développement de logiciels intégrés et de contrôle liés aux systèmes de commande de machines et aux automobiles, le développement de logiciels commerciaux utilisés dans diverses industries, et la fourniture de services de produits et de services de construction, de maintenance et d'exploitation de systèmes. Le segment Facility concerne la location d'immeubles de bureaux. Les autres entreprises s'occupent de la saisie de données, des centres de contact, de la médecine régénérative, etc.

Secteur Services et conseils en informatique