Fujian Boss Software Corp est une société qui se consacre principalement au développement et à la vente de produits logiciels et à la fourniture de services connexes. Les produits de l'entreprise comprennent les titres financiers électroniques, le système électronique de collecte des recettes non fiscales, la plate-forme de gestion des actifs, etc. Ses produits sont principalement utilisés dans les domaines de l'informatisation financière, y compris dans le domaine des titres financiers, des recettes non fiscales du gouvernement et de ses domaines d'activité étendus, ainsi que dans le domaine des marchés publics. L'entreprise fournit des services d'exploitation et de maintenance et des logiciels en tant que service (SaaS). Elle vend également du matériel et des consommables. La société compte parmi ses clients des ministères et des institutions administratives à différents niveaux.

Secteur Logiciels