Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd. a approuvé lors de sa deuxième assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2024 : L'élection de Ye Liqing et Zhuang Chenming en tant qu'administrateurs non indépendants et l'élection de Wu Feimei et Wu Hongjun en tant qu'administrateurs indépendants et l'élection de Shi Baoming et Guo Xiaoyang en tant qu'actionnaires superviseurs.