Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co Ltd est une société basée en Chine qui fournit des logiciels et des produits liés au format de document portable (PDF). Les principaux produits de la société sont des éditeurs et des lecteurs de PDF, notamment Foxit PhantomPDF, Foxit Reader et Foxit PDF Reader Mobile. Ses produits sont utilisés dans des ordinateurs de bureau, des tablettes électroniques, des serveurs d'entreprise, des téléphones intelligents et d'autres terminaux d'application. La société fournit également des plateformes et des outils de développement de logiciels, notamment le kit de développement logiciel (SDK) Foxit PDF, pour aider les développeurs de programmes à intégrer les technologies liées au PDF de Foxit Software dans leurs propres produits logiciels. La société fournit également des solutions d'automatisation des documents d'entreprise, ainsi que des outils et des services en ligne liés au PDF.

Secteur Logiciels