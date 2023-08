Fujian Green Pine Co., Ltd. a tenu sa première assemblée générale extraordinaire de 2023 le 10 août 2023 et a approuvé la nomination de Lin Shida, Lin Yuecong en tant qu'administrateurs non indépendants. Dong Hao, Tang Qingquan, Qian Xiaoming en tant qu'administrateurs indépendants, Ma Liu, Liang Yuzhan en tant que superviseurs non salariés.