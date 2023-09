FUJIAN JINSEN FORESTRY CO.,LTD est une société basée en Chine, principalement engagée dans la culture des forêts, la propriété, la gestion et la protection des forêts, ainsi que la production et la vente de bois. Les principaux produits de la société comprennent des grumes de cèdre, des cèdres de petit diamètre, des grumes de pin de Masson, des pins de Masson de petit diamètre, des grumes diverses et des arbres divers de petit diamètre. Les produits de la société sont principalement utilisés dans la construction, la fabrication de papier, la construction navale, la fabrication de meubles, la production de panneaux à base de bois, la décoration et l'emballage et d'autres industries. La société exerce ses activités dans la province de Fujian, en Chine.

Secteur Sylviculture