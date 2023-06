Fujian Nebula Electronics., Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de systèmes de détection de batteries au lithium et de produits connexes. Les principaux produits de la société comprennent des systèmes de test de panneaux de protection de batteries au lithium, des systèmes de test de produits de batteries au lithium, des systèmes de test de systèmes de gestion de batteries (BMS) de blocs de batteries au lithium, des systèmes de test de charge et de décharge de blocs de batteries au lithium, des systèmes de test de simulation des conditions de fonctionnement de blocs de batteries au lithium, des systèmes d'assemblage automatique de modules de batteries au lithium/de blocs de batteries au lithium (PACK) et des systèmes de test de fin de ligne (EOL) de modules de batteries au lithium/de blocs de batteries. La société distribue ses produits sur le marché national.

Secteur Machines et équipements industriels