Fujian Tsingshan Paper Co Ltd est une entreprise papetière complète qui intègre la mise en pâte, la fabrication de papier, la production d'électricité et l'approvisionnement en chaleur, la récupération d'alcali, la médecine, l'optoélectronique et le développement d'une base forestière de matières premières. La société se consacre principalement à la production et à la vente de pâte de bambou et de bois, de pâte à papier (pâte à dissoudre), de papier en sac, de produits en papier, de produits optoélectroniques, de produits pharmaceutiques, de produits forestiers et d'autres produits, ainsi qu'à leurs opérations commerciales. Les principaux produits de la société sont la série de sacs en papier étirables de la marque Qingshan, le papier d'emballage kraft, la pâte à dissoudre et d'autres produits. Les produits de la société sont vendus dans toute la Chine et sur les marchés internationaux.

Secteur Papeterie