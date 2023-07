Fujian Star-net Communication Co., LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la distribution d'équipements de communication. Les principaux produits de la société sont des équipements de réseau, des équipements de réseau d'entreprise, des produits de communication, des équipements d'information vidéo et autres. Les produits de la société sont utilisés dans la construction de réseaux, les réseaux sans fil, l'informatique en nuage, le paiement, le divertissement numérique Karaoke, la communication convergente et d'autres activités. Elle distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Communications et réseautage