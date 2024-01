Fujian Zitian Media Technology Co., Ltd. a annoncé que lors de son AGE tenue le 2 janvier 2024, elle a approuvé l'élection de Song Qing, Li Lin et Zhang Xuanzhe en tant qu'administrateurs non indépendants, et de Zhong Xiaoyong, Wang Su et Meng Fanfeng en tant qu'administrateurs indépendants de l'entreprise.