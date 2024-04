Fujifilm Holdings Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements d'impression, d'imagerie et de photographie. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'équipements d'imagerie médicale (42,7%) : endoscopes numériques, appareils de mammographie numériques, tables radiologiques, systèmes d'échographie, etc. Par ailleurs, le groupe développe des activités de développement de produits pharmaceutiques (médicaments génériques, produits de santé, etc.) et de conception de matériels pour les arts graphiques ; - vente d'imprimantes et de photocopieurs (41,4%) ; - vente d'équipements de photographie (15,9%) : appareils photos numériques, bridges, objectifs, films négatifs couleurs, matériels de développement de films, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (48,7%), Amériques (18,7%), Europe (10,1%) et autres (22,5%).

Secteur Chimie de spécialité