Fujimi Incorporated : Toujours du potentiel 27/07/2021 | 09:02 Tommy Douziech 27/07/2021 | 09:02 achat En cours

Cours d'entrée : 4855¥ | Objectif : 5390¥ | Stop : 4485¥ | Potentiel : 11.02% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 5390 ¥. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Produits chimiques de spécialité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FUJIMI INCORPORATED 24.01% 1 132 ECOLAB INC. 1.28% 59 326 SIKA AG 32.42% 47 020 GIVAUDAN SA 20.35% 43 647 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL .. 83.01% 29 496 EMS-CHEMIE HOLDING AG 13.54% 23 003 SYMRISE AG 12.13% 18 964 UMICORE 38.46% 14 280 CRODA INTERNATIONAL PLC 18.65% 13 970 NITTO DENKO CORPORATION -9.97% 11 355 HOSHINE SILICON INDUSTRY CO.. 217.25% 9 396

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières JPY USD EUR CA 2022 45 868 M 416 M 353 M Résultat net 2022 6 765 M 61,4 M 52,1 M Tréso. nette 2022 33 765 M 307 M 260 M PER 2022 17,7x Rendement 2022 2,67% Capitalisation 120 Mrd 1 088 M 924 M VE / CA 2022 1,88x VE / CA 2023 1,71x Nbr Employés 958 Flottant 62,4% Prochain événement sur FUJIMI INCORPORATED 05/08/21 Q1 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 4 855,00 JPY Objectif de cours Moyen 5 760,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 18,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Keishi Seki President, Representative Director & GM-Finance Masami Kawashita Independent Outside Director Yoshitsugu Asai Independent Outside Director Akira Suzuki Director Hirokazu Ito Director