FUJITSU GENERAL LIMITED a pour principale activité le développement, la fabrication et la vente de climatiseurs. La société opère dans deux segments. Le segment des équipements de climatisation développe, fabrique et vend des équipements de climatisation, notamment des climatiseurs, des systèmes à flux de réfrigérant variable (VRF) et des systèmes de chauffage air-eau (ATW). Le segment des appareils électriques et de communication de l'information développe, fabrique et vend des produits de communication de l'information, notamment des systèmes de lutte contre l'incendie, des systèmes de prévention des catastrophes, des systèmes de points de vente (POS), des systèmes d'imagerie, des caméras embarquées, des composants électroniques et des produits unitaires. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est également engagée dans le recyclage d'appareils électroménagers, la fourniture de services de mesure et de consultation en matière d'interférences radio, l'exploitation et la gestion de biens immobiliers et la fourniture de services de dotation en personnel et de soutien marketing, entre autres.

Secteur Equipements et composants électriques