Fujitsu Limited : Opinion positive de UBS

Données financières JPY USD EUR CA 2023 3 744 Mrd 28 427 M 27 670 M Résultat net 2023 253 Mrd 1 919 M 1 868 M Tréso. nette 2023 333 Mrd 2 525 M 2 458 M PER 2023 13,3x Rendement 2023 1,39% Capitalisation 3 398 Mrd 25 796 M 25 110 M VE / CA 2023 0,82x VE / CA 2024 0,77x Nbr Employés 124 216 Flottant 91,4% Graphique FUJITSU LIMITED Tendances analyse technique FUJITSU LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 17 290,00 JPY Objectif de cours Moyen 22 869,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 32,3% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Takahito Tokita President, CEO & Representative Director Takeshi Isobe Executive Officer, GM-Finance & Accounting Yuzuru Fukuda Chief Information Officer Vivek Mahajan Chief Technology Officer & Executive Officer Hidenori Furuta COO, Representative Director & Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) FUJITSU LIMITED -12.37% 25 796 ACCENTURE PLC -26.49% 192 763 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -11.76% 152 885 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -2.13% 100 413 INFOSYS LIMITED -17.84% 82 404 VMWARE, INC. 0.25% 48 959