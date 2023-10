Fujitsu et l'institut de recherche Riken ont annoncé jeudi le développement réussi du deuxième ordinateur quantique du Japon, dans le cadre des efforts de recherche déployés dans le monde entier pour rendre cette technologie naissante pratique.

L'ordinateur quantique de 64 qubits de Fujitsu et de Riken, soutenu par l'État, sera intégré à un simulateur d'ordinateur quantique de 40 qubits, les chercheurs s'efforçant d'éliminer les erreurs qui empêchent ces systèmes de fournir des résultats précis.

"Il s'agit en quelque sorte d'une première ou d'une deuxième étape, il nous reste encore un long chemin à parcourir", a déclaré à la presse Shintaro Sato, directeur du laboratoire quantique de Fujitsu.

Les gouvernements et les entreprises, dont IBM et Alphabet, injectent des fonds dans la recherche sur les ordinateurs quantiques, qui promettent de devenir des millions de fois plus rapides que les superordinateurs les plus rapides.

L'année dernière, IBM a lancé un ordinateur quantique de 433 qubits. Les qubits, ou bits quantiques, sont une mesure de la puissance des ordinateurs quantiques, qui utilisent la mécanique quantique.

La Chine, les États-Unis et les démocraties industrielles alliées sont engagés dans une course pour prendre la tête des technologies de pointe, y compris l'informatique quantique, le président Joe Biden ayant décidé d'entraver certains investissements américains dans les efforts chinois de développement de la technologie. (Reportage de Sam Nussey et Miho Uranaka ; Rédaction de Stephen Coates)