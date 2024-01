Fujitsu est spécialisé dans la construction de matériels informatiques. En outre, le groupe propose des prestations de services informatiques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services informatiques (75,8%) : conception et développement de systèmes d'information, intégration d'infrastructures (logiciels, serveurs, etc.), installation de matériel informatique, prestations d'infogérance, etc. ; - vente d'appareils informatiques et électroniques (12,4%) : ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs de disque dur, etc. ; - vente de composants électroniques (11,8%) : semi-conducteurs, relais, connecteurs, batteries, etc. 68% du CA est réalisé au Japon.

Secteur Services et conseils en informatique