Des centaines de directeurs d'agences postales innocents, condamnés à tort pour vol, fraude et fausse comptabilité en raison de failles dans un système informatique, seront disculpés grâce à une loi historique introduite mercredi, a déclaré le gouvernement britannique.

Les sous-postiers indépendants de l'entreprise publique Post Office - dont beaucoup sont au cœur de leurs communautés locales - ont été poursuivis pour des infractions présumées commises entre 1996 et 2018.

Certains ont fait de la prison et beaucoup ont été financièrement ruinés.

L'indignation du public face à l'une des plus grandes erreurs judiciaires de Grande-Bretagne a éclaté après que la chaîne ITV a dramatisé la campagne des gérants dans "Mr Bates vs the Post Office" en janvier.

Le gouvernement a déclaré mercredi que les sous-postiers concernés recevraient un paiement provisoire et l'option d'une offre finale de 600 000 livres (766 080 dollars) afin qu'ils puissent enfin commencer à reconstruire leur vie.

Le Premier ministre Rishi Sunak a rendu hommage à tous les receveurs des postes qui ont fait preuve de courage et de persévérance dans leur campagne acharnée pour obtenir justice.

"Je sais que rien ne peut compenser ce qu'ils ont enduré, mais la législation adoptée aujourd'hui marque une étape importante dans la clarification de leurs noms", a-t-il déclaré.

Le gouvernement a déclaré qu'il indemniserait également les sous-postiers qui n'ont pas été condamnés mais qui ont tout de même souffert des défaillances du système informatique Horizon, en leur offrant la possibilité de recevoir 75 000 livres.

Les experts juridiques avaient prévenu que le fait de légiférer pour annuler des condamnations signifiait que les politiciens s'immisçaient dans le processus judiciaire indépendant.

Mais le gouvernement et la principale opposition ont déclaré que les circonstances exceptionnelles de ces affaires exigeaient une réponse exceptionnelle.

Le gouvernement a admis qu'il existait un risque que certaines personnes coupables d'un crime voient leur condamnation annulée, mais il a déclaré qu'il mettrait tout en œuvre pour ne cibler que les personnes condamnées à tort.

Il a indiqué qu'il souhaitait que la législation soit adoptée d'ici l'été et que les paiements soient effectués le plus rapidement possible après l'annulation des condamnations.

Aucune personne de la Poste ou de son fournisseur informatique Fujitsu n'a été inculpée pour des délits liés au scandale. (1 $ = 0,7832 livre) (Reportage de Paul Sandle ; Rédaction de Lucy Marks)