Fulcrum Metals PLC - société d'exploration minière au Canada - annonce d'excellents résultats de lixiviation de la phase 1 du programme d'échantillonnage et de test utilisant la technologie non toxique d'Extrakt Processing Solutions LLC sur le projet de résidus aurifères Teck-Hughes dans l'Ontario, au Canada. Un échantillon composite mixte proportionnel de l'ensemble des six sites titrant 0,723 gramme d'or par tonne a été soumis à des tests de lixiviation par lots utilisant la technologie Extrakt pour déterminer les taux de récupération de l'or. Les résultats préliminaires de la lixiviation à partir de l'échantillon composite " tel qu'il a été reçu " atteignent des taux de récupération d'or initiaux élevés allant jusqu'à 59,4 %. L'optimisation des paramètres opérationnels est en cours pour atteindre les taux de récupération visés au-delà de 60 %, en mettant l'accent sur l'efficacité globale et la rentabilité. Le directeur général Ryan Mee déclare : " Je suis ravi des teneurs en or exceptionnelles de notre programme initial d'échantillonnage et d'essais, qui sont supérieures de 16,9 % à la teneur moyenne historique déclarée ".

Il ajoute : "Il est important de noter qu'aucune étude métallurgique n'a été réalisée à Teck-Hughes auparavant et que les taux de récupération de l'or réfractaire sans cyanure ou prétraitement sont généralement inférieurs à 40 %, donc atteindre les taux de récupération que nous avons sur des échantillons sans prétraitement ou rebroyage est exceptionnel et très encourageant.

Cours actuel de l'action : 14,85 pence, inchangé jeudi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 14%.

