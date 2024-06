Fulcrum Metals PLC - société d'exploration minière au Canada - annonce le début du programme d'échantillonnage, de tests et d'études sur le projet Sylvanite Gold Tailings en Ontario, Canada. Ce programme vise à confirmer la teneur en or des résidus et à évaluer l'efficacité de la technologie de traitement d'Extrakt pour récupérer l'or et les autres sous-produits des résidus de Sylvanite, estimés à environ 4,14 millions de tonnes à 0,47 gramme d'or par tonne, soit 67 051 onces d'or contenu. Huit sites ont été sélectionnés pour l'échantillonnage dans la zone de résidus de Sylvanite afin d'obtenir un ensemble d'échantillons représentatifs pour l'analyse et les tests. Des échantillons composites de résidus provenant de chaque site seront envoyés à l'installation d'essai d'Extrakt dans le Kentucky.

Cours actuel de l'action : 14,90 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 4,8

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

