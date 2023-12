Fulcrum Metals Plc est une société d'exploration minière basée au Royaume-Uni qui possède un portefeuille diversifié de projets dans les domaines de l'or, des métaux de base et de l'uranium. La société se concentre principalement sur l'avancement de son actif phare, le projet Schreiber-Hemlo en Ontario, qui comprend les projets aurifères prometteurs de Big Bear et de Jackfish Lake. Ce projet comprend également les lacs Charlot-Neely, Tocheri, Dog, Winston et Fontaine. Le projet Big Bear est situé à l'extrémité ouest de la ceinture de roches vertes Schreiber-Hemlo. Le lac Charlot-Neely est situé près du district de Beaverlodge, à la limite nord du bassin de l'Athabasca. La propriété Dog Lake est située sur le bord sud-est de la ceinture de roches vertes Michipicoten. Winston Lake est un projet d'exploration en phase initiale qui comprend deux zones d'actifs clés : Beavertrap et Carib Creek : Beavertrap et Carib Creek. Le lac Fontaine est situé à côté du lac Athabasca, dans la région nord de la province de Saskatchewan, au Canada.

Secteur Sociétés minières intégrées